Francese vince 200 milioni di euro all'EuroMillions

Un cittadino francese ha vinto 200 milioni di euro alla lotteria EuroMillions, una vittoria record per il paese e nella storia del gioco in Europa, secondo il sito web della lotteria.

Il precedente record europeo è stato stabilito dal britannico nel 2019, quando vinse circa 190 milioni di euro. La più grande vittoria in Francia è stata di 170 milioni di euro nel 2012.

"Il detentore del biglietto della lotteria francese ha vinto un jackpot EuroMillions di 200 milioni di euro venerdì", ha detto il sito web della lotteria.

Si precisa che il proprietario del biglietto vincente ha 60 giorni per dichiararsi vincitore e ritirare il premio. La rappresentante dell'operatore della lotteria, Française des Jeux (FDJ), Isabelle Cesari, ha detto a LCI che il vincitore non è stato ancora contattato, non è noto.

La prima lotteria EuroMillions si è tenuta il 13 febbraio 2004 in tre paesi: Francia, Spagna e Regno Unito. Nell'ottobre dello stesso anno altri sei paesi si sono uniti alla lotteria: Lussemburgo, Belgio, Svizzera, Portogallo, Irlanda e Austria. Le vincite sono tassate solo in Svizzera. Un biglietto della lotteria costa due euro e cinquanta.

In totale, circa 200 milioni di persone partecipano alla lotteria.