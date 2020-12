Alla salute! Gattone britannico si dà alla bella vita - Video

Questo meraviglioso gattone ha trovato un modo davvero interessante per ovviare all'impossibilità di uscire a bere qualcosa con gli amici il venerdì sera.

Nelle città italiane, così come in quelle di tutto il mondo, il lockdown sta rendendo sempre più difficile riuscire a prendersi un aperitivo con calma in compagnia degli amici.

Non ditelo però a questo favoloso esemplare di gatto britannico che, spaparanzato nella sua cuccia, si appresta a sorseggiare un bel bicchiere di prosecco.

Alla salute, amico!