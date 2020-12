Banksy, ecco l'ultima opera dedicata al Covid-19

A Bristol ha fatto la propria comparsa l'ultima opera di Banksy dedicata alla pandemia di coronavirus. Nella sua città natale, il rinomato artista britannico ha raffigurato una donna anziana, con un fazzoletto in testa, che starnutisce così forte da lasciar cadere a terra la sua borsetta e il bastone.

Il nuovo graffito. intitolato "Aachoo!", la scrittura britannica per l'onomatopea dello starnuto, in italiano scritta come 'etci', è apparso nella periferia della città, in Vale Street, dove è stato immediatamente dai passanti e dai residenti della zona che lo hanno fotografato e pubblicato sui social network.

Un luogo, quello scelto dall'artista di Bristol, che presenta una sua iconicità, dal momento che è situato sulla strada più ripida di tutta la Gran Bretagna, con ben 22° di pendenza.

Analizzando meglio la composizione, è possibile notare l'effetto spray con cui è realizzato l ostarnuto, che causa la perdita della dentiera da parte dell'anziana signora e addirittura crea un'inverosimile ondata d'aria.

L'ultima opera di Banksy potrebbe peraltro fare le fortune del proprietario dell'edificio sul quale è stato tracciato. Questi, guarda caso, aveva da poco tempo messo in vendita l'immobile e si è detto determinato a proteggere il graffito.

Chi è Banksy

L’identità di Banksy, che ha cambiato la percezione di massa della street art, è ancora oggi sconosciuta. Le sue opere, ironiche e argute, si schierano contro la politica, la guerra, il capitalismo e i predicatori morali, attirando l’attenzione di giornalisti, fotografi, vandali, critici dell’arte e collezionisti.