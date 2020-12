Cinologo definisce i principali comandi da insegnare al proprio cane

Il presidente della Federazione Cinologica Russa Vladimir Golubev ha raccontato a Sputnik quali comandi occorrerebbe far apprendere ad un cane soprattutto per garantire il comfort del proprietario e delle altre persone così come in alcuni casi per salvare la vita del nostro amico a quattro zampe.

"La conoscenza e il saper metter in pratica i principali comandi sono la chiave per il comportamento impeccabile e la sicurezza del vostro cane. Anche se non pianificate di partecipare a mostre e concorsi, non bisogna trascurare l'addestramento. In casi di emergenza, conoscere i comandi può salvare la vita del cane. Conoscendo i comandi giusti, il vostro amico non mangerà durante la passeggiata accidentalmente qualcosa che potrebbe essere tossica per lui e non finirà sotto le ruote di una macchina di passaggio, perché sa come comportarsi", ha detto Golubev.

Per il cinologo il comando più importante è "non si può".

"Se il tuo cane conosce chiaramente questo comando, aiuterà a prevenire i tentativi di liberarsi dal guinzaglio per raccogliere qualcosa di pericoloso mentre cammina, oltre a bloccare la manifestazione di un comportamento aggressivo. Non appena il cane fa qualcosa di indesiderabile, bisogna alzare la voce per far capire al cane che non sei soddisfatto del suo comportamento. Potresti agire con un brusco scatto del guinzaglio se il cane ignora il tuo comando. Dopo che il cane ha interrotto l'azione indesiderata, dovrebbe essere immediatamente lodato", ha detto l'esperto.

Il successivo comando, ha osservato Golubev, è "dai!" o "restituiscilo!" È strettamente correlato al precedente e sarà utile se il cane trova qualcosa durante una passeggiata.

Durante le passeggiate, occorre saper distrarre l'animale da qualche distrazione, è utile il comando "Vieni da me!". E per una passeggiata sicura e per viaggiare sui mezzi pubblici, il cane deve conoscere il comando "vicino!", ha detto Golubev.

Per la precisa esecuzione dei comandi, il cinologo consiglia ogni volta di lodare il cane e di premiarlo con un dolcetto.

Un altro comando importante è "stop!". "Questo comando è molto utile in situazioni critiche in cui l'immobilità del cane aiuta ad evitare situazioni pericolose come conflitti con altri cani o un'auto o un ciclista verso cui si scaglia improvvisamente.

Secondo lui, la conoscenza di questi comandi di base consentirà non solo di vivere comodamente con il cane, ma anche di proteggerlo dagli incidenti.