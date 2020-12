3 ingredienti e un trucco per fare la mozzarella in casa

Preparare la mozzarella fatta in casa è davvero facile.

Cosa serve

4 litri di latte crudo;

1 cucchiaio di sale;

8 cucchiai di aceto all'8%.

Il trucco principale per fare la mozzarella fatta in casa è, secondo questa ricetta, l'utilizzo di latte crudo non trattato termicamente e pastorizzato.

Dovresti anche ricordare due regole importanti e uniche, con cui otterrai i risultati migliori.

1. Il latte non deve surriscaldarsi. Dovrebbe essere tiepido, non caldo.

2. L'aceto deve essere aggiunto gradualmente, non versato subito.

Preparazione

Mentre mescoli, riscalda il latte a una temperatura di 40-50 °C.

Mentre mescoli, aggiungi 8 cucchiai di aceto al latte. Questo dovrebbe essere fatto gradualmente, cucchiaio per cucchiaio.

Vedrai come inizia a formarsi il formaggio. Infine, tutto il formaggio dovrebbe essere unito in una grossa massa irregolare.

Rimuovere la palla di formaggio, strizzarla con l'acqua in eccesso e "impastarla" come se fosse un impasto.

Riscaldare il siero di latte (temperatura circa 70 ° C). Aggiungere un cucchiaio di sale, mescolare e aggiungere il formaggio.

Spegni il fuoco e inizia a tirare il formaggio. Rimarrai stupito di quanto sia flessibile. La tiratura è necessaria affinché il formaggio sia ben salato.

Immergere il formaggio in acqua, dove si riscalderà, rendendolo morbido e liscio. Fare una pallina di formaggio solido e posizionare i bordi verso il basso. Ma attenzione: il formaggio è molto caldo!

Stabilizzare la mozzarella in acqua ghiacciata. Ora puoi affettare il formaggio e deliziare i tuoi commensali!