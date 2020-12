Scoperto chi ha installato il misterioso monolite in ferro nel deserto dello Utah

Il gruppo artistico americano The Most Famous Artist ha annunciato su Instagram di aver installato il misterioso monolite nel deserto dello Stato americano dello Utah.

"Se con 'voi' intendete 'noi', allora sì", il gruppo artistico ha risposto così ai commenti sotto uno dei post quando gli è stato chiesto se fosse stato l'autore dell'obelisco.

The Most Famous Artist ha anche pubblicato su Instagram due foto in cui si vede una persona mentre lavora alla realizzazione dell'obelisco. "Volete dire che non erano alieni?" ha scritto il gruppo artistico.

Inoltre, sul suo sito web, il gruppo artistico ha dichiarato di poter vendere il monolite apparso nello Utah per 45mila dollari. La consegna, secondo The Most Famous Artist, richiederà dalle quattro alle sei settimane.

In precedenza è stato riferito che il Dipartimento della Pubblica Sicurezza dello Utah ha trovato un blocco di metallo lucido nel deserto alto come circa 2 persone. Dopo alcuni giorni, il monolite è scomparso. Secondo l'ufficio locale dell'amministrazione del territorio, "una struttura installata illegalmente definita 'monolite' è stata rimossa <...> da soggetti sconosciuti".

In precedenza i media avevano notato che il ritrovamento nel deserto dello Utah è simile all'obelisco alieno del film di Stanley Kubrick "Odissea nello spazio 2001", tranne per il fatto che non era nero, ma argenteo. Si presumeva che si trattasse di un oggetto artistico.