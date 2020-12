I quattro fattori che potrebbero allungarti la vita di 10 anni

In particolare, gli autori del materiale consigliano di seguire la dieta mediterranea, ricca di frutta, verdura e cereali integrali. Questa dieta riduce il rischio di cancro, malattie cardiovascolari, sindrome metabolica, depressione e invecchiamento del cervello.

In secondo luogo occorre cercare di ridurre i livelli di stress e cercare di godersi momenti di gioia e felicità nella vita. Gli studi hanno dimostrato che le persone felici hanno meno probabilità di morire presto del 3,7%. Possono vivere il 18% in più rispetto alle persone meno felici. Gli esperti consigliano di trovare hobby divertenti. Questi possono includere lavoro creativo, volontariato, trascorrere del tempo con gli animali, esercizio fisico e meditazione.

Inoltre occorrerebbe sbarazzarsi di cattivi vizi: alcol e fumo. Il consumo moderato di alcol riduce il rischio di morte prematura del 17-18% mentre il fumo si prende almeno dieci anni di vita, si nota nell'articolo.

In precedenza, la dottoressa e rettrice dell'Università europea di Longevità Yulia Yusipova aveva parlato dei prodotti che aiutano a "bloccare" l'invecchiamento.

Secondo il medico, il segreto per prolungare la giovinezza risiede in diversi fattori associati al comportamento alimentare umano. In particolare, ha consigliato di scegliere prodotti dell'agricoltura locale, se possibile, biologici. Inoltre, il cibo non dovrebbe contenere ormoni e antibiotici.