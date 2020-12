Lasciatemi dormire! Cucciolo di Golden Retriever sonnecchia nonostante i fratellini rumorosi - Video

Chiedere per credere a questo tenero cucciolo di Golden Retriever che, come è possibile vedere in questo video pubblicato sull'account Instagram nicholberrygoldens, cerca in tutti i modi di schiacciare un pisolino, a dispetto dell'incredibile frastuono prodotto dai suoi fratelli

Nella sequenza filmata sembra quasi che i simpatici amici a quattro zampe si siano riuniti per fare un dispetto al loro fratellino più piccolo, abbaiando a più non posso proprio sul più bello.