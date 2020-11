La bellezza glaciale della Siberia artica russa immortalata in fotografia

La fotografa Evgenia Arbugaeva è diventata famosa in tutto il mondo per le sue fotografie dell'Artico russo: questa raccolta di immagini affascinanti della Siberia artica dimostrano ancor di più le sue qualità.

La fotoreporter collabora con la rivista National Geographic, inoltre in questo momento a Londra è in corso una mostra dei suoi lavori fotografici:"Hyperborea". Presenta paesaggi incredibili ripresi durante la notte polare in Siberia.

Evgenia Arbugaeva è cresciuta a Yakutsk ed ora vive all'estero. Di tanto in tanto ritorna in patria per filmare l'affascinante bellezza dell'estremo nord russo. Evgenia studia a lungo i suoi obiettivi da fotografare per comprenderli più a fondo.

Ad esempio in uno dei suoi progetti ha viaggiato con cacciatori di zanne di mammut siberiani e ha conquistato la loro fiducia per molto tempo. Dal 2010 la Arbugaeva ritorna regolarmente a visitare il suo villaggio di Tiksi in Jacuzia, dove è nata.

