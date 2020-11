Le ultime immagini di Maradona? - Video

Una vicina del Pibe de Oro lo ha filmato nel paese in cui viveva ed è morto. Suo figlio ha salutato Maradona quando lo ha visto camminare per le strade del quartiere privato di San Andrés, a Tigre, a nord di Buenos Aires. Ora le immagini sono venute alla luce.

Da quando era stato dimesso dopo l'operazione al cervello di inizio di novembre, Maradona viveva in una casa in affitto a San Andrés.

Secondo la rivista argentina 'Parati' - che ha avuto accesso al video e lo ha diffuso - una vicina lo ha filmato mentre camminava, senza immaginare che queste sarebbero state le ultime immagini della leggenda argentina.

Nel video si vede Maradona camminare con difficoltà, insieme a due persone che lo sostengono ogni volta che ne ha bisogno. Dietro c'è un terzo uomo che porta una sedia a sdraio. Ovviamente quando il calciatore non ce la fa più, gliela aprono per farlo riposare un po' e recuperare le forze, rivelandoci il delicato stato di salute in cui si trovava.

Una vecina del country de San Andrés filmó, sin saberlo, posiblemente las últimas imágenes del mejor futbolista de todos los tiempos.



"¡Me saludó Maradona!", dice el nene tras el saludo del 10. Te quiero, Diego. pic.twitter.com/1IufYHe4VN — Matías Sabini (@SabiniMaty) November 27, 2020

​Maradona è morto il 25 novembre per un arresto cardiocircolatorio.