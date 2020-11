Esercito canadese promuove orso polare a caporale onorario

A 'promuovere' l'orso polare è stato il brigadier generale Conrad Mialkowski, comandante della 4a divisione canadese e della Joint Task Force Central, recatosi appositamente allo zoo di Toronto.

Juno è nata il Giorno della Memoria, la festa canadese per onorare i membri delle forze armate morti in servizio, ed è stata chiamata così in onore di Juno Beach, la spiaggia in cui sbarcarono le truppe canadesi il 6 giugno 1944 durante l'operazione Overlord, fase decisiva della Seconda guerra mondiale.

Era stata in precedenza nominata soldato scelto onorario dall'esercito, prima di essere successivamente promossa a caporale onorario.

"Siamo veramente onorati che l'esercito canadese abbia promosso a caporale Juno, che continua ad essere un'ambasciatrice eccezionale per le sue controparti selvagge. Juno e gli altri orsi polari che sono di casa allo zoo di Toronto svolgono un ruolo fondamentale nell'educare i nostri ospiti sull'impatto del cambiamento climatico e sullo scioglimento dei ghiacciai che colpisce gli orsi polari in natura", ha detto in un comunicato stampa il CEO dello zoo di Toronto Dolf DeJong.