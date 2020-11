Obama confessa nel suo nuovo libro di aver letto Marx per far colpo sulle ragazze al college

Il 44° presidente degli Stati Uniti, Barack Obama, ammette liberamente nel suo nuovo libro di memorie che, durante i suoi anni al college, aveva una scarsa conoscenza della politica e un grande interesse per le donne, ha riferito Fox News.

Il futuro presidente ha confessato che avrebbe letto il socialista tedesco Karl Marx e il filosofo tedesco-americano Herbert Marcuse, nel tentativo di lasciare impressioni favorevoli alle ragazze che vivevano nel campus.

"Guardando indietro, è imbarazzante riconoscere fino a che punto la mia curiosità intellettuale in quei primi due anni di college corrispondeva agli interessi di varie ragazze che stavo cercando di conoscere: Marx e Marcuse, quindi avevo qualcosa da dire alla socialista dalle gambe lunghe che viveva nel mio dormitorio", ha scritto l'ex presidente.

Un editorialista del Wire e uno studioso Mohammad Taqi hanno espresso il suo apprezzamento per la lettura di Marcuse da parte di Obama, commentando un estratto del libro su Twitter.

Obama ha menzionato altri famosi intellettuali e autori, tra cui Frantz Fanon, Gwendolyn Brooks, Michel Foucault e Virginia Woolf, che ha ricordato di aver letto per attirare l'attenzione di varie donne che ha incontrato durante i suoi giorni al college.

"Come strategia per rimorchiare le ragazze, il mio pseudo-intellettualismo si è rivelato per lo più inutile; mi sono ritrovato in una serie di amicizie affettuose ma caste", ha ricordato Obama.

Il libro di memorie di Obama ha raggiunto un record di vendite il primo giorno della sua uscita, con oltre 887.000 copie del libro vendute, inclusi i preordini. Anche i primi lavori dell'ex presidente si sono dimostrati popolari tra i lettori nel tempo. "The Audacity of Hope", pubblicato nel 2006, ha portato al suo autore 8,8 milioni di dollari e "Dreams from My Father", pubblicato nel 1995, gli ha portato circa 6,8 milioni di dollari.