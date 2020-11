Bill Gates critica le teorie del complotto sui vaccini COVID-19 per il controllo mentale

Il filantropo e miliardario americano Bill Gates è riapparso questa settimana al "The Daily Show" di Trevor Noah per discutere il picco dei casi COVID-19 negli Stati Uniti e criticare le teorie del complotto riguardo alla sua motivazione per lo sviluppo e la distribuzione di vaccini anti-virus.

"C'è sempre stato un piccolo gruppo di persone contrario ai vaccini e lo vediamo con il vaccino contro il morbillo. Ora hanno una piattaforma e hanno unito le forze con alcuni personaggio della cospirazione politica, ha detto Bill Gates, quando gli è stato chiesto da Noah su alcune affermazioni circolanti che suggeriscono che la famiglia dell'uomo d'affari potrebbe usare i vaccini come pretesto per controllare la popolazione con microchip o anche per cambiare il loro DNA.

Alcuni addirittura prima suggerivano che Bill Gates potesse essere uno dei veri "creatori" del virus.

"Ed è così facile cliccare, in particolare quando una semplice spiegazione per questa pandemia - che ci sia qualcuno malvagio dietro di essa - è in qualche modo più facile della vera biologia, che in realtà è un po "complicata", ha aggiunto il co-fondatore di Microsoft. “Quindi dobbiamo rendere la verità più interessante. Dobbiamo etichettare le cose con la verità".

"Purtroppo, è forte l'ingenuità nel far funzionare bene i social network, e questo è coinciso con le elezioni e l'epidemia", ha continuato Gates. "Vorrei avere la risposta, ma è disponibile in grandi numeri e continua a crescere."

Poiché le morti e i casi quotidiani di COVID-19 sono in aumento negli Stati Uniti, Gates ritiene che l'imminente stagione natalizia potrebbe sembrare piuttosto difficile.

"Con l'inverno, quando fa più freddo, il virus si moltiplica di più quando siamo molto tempoi in casa, quindi non è una buona cosa. E poi c'è una certa stanchezza: ci sono alcune delle cose che le persone devono fare, come stare lontano dagli amici, è più difficile" d'inverno, ha spiegato il magnate degli affari.

Pur esultando per la notizia che si dice che il prossimo vaccino della Pfizer abbia un'efficacia del 90%, Gates ha ancora spiegato che "per i prossimi sei-otto mesi, le notizie saranno per lo più negative".

Gli investimenti dei coniugi Gates nella ricerca per il COVID-19

La Bill and Melinda Gates Foundation ha annunciato la scorsa settimana che avrebbero impegnato altri $ 70 milioni per combattere il coronavirus e "garantire che tutti abbiano uguale accesso a test, farmaci e vaccini quando sono disponibili". Si dice che il denaro venga distribuito tra la Coalition for Epidemic Preparedness Innovations (CEPI) e il gruppo COVAX Advance Market Commitment, un braccio di Gavi, la Vaccine Alliance.

Ad agosto, hanno già promesso 150 milioni di dollari per accelerare la produzione e la consegna fino a 100 milioni di dosi di vaccino nei paesi a basso e medio reddito nel 2021, oltre a milioni di fondi personali già dedicati a sforzi simili.

Bill Gates è stato definito un allarmista da molti per aver invitato il governo degli Stati Uniti a rafforzare gli sforzi in preparazione per la diffusione del COVID-19 sette mesi fa. Nel 2015, il filantropo, che ha donato milioni per gli sforzi di nutrizione infantile in Africa, ha detto durante un'apparizione al TED Talk che il mondo non era pronto per la prossima grande epidemia di pandemia.