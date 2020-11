Giovane foca salvata in Bretagna da una jogger – Video

I vigili del fuoco sono prontamente intervenuti alla chiamata dalla donna, riferisce il giornale Le Télégramme, e hanno aiutato il raro animale a riprendere il mare. La foca potrebbe essere stata scagliata da un’onda durante l’alta marea sostengono, tuttavia le immagini rivelano che l’animale era piuttosto lontano dal mare e sul ciglio di un sentiero in rilievo.

Secondo il quotidiano, i soccorritori hanno avuto bisogno di mezz'ora di intervento per aiutare l'animale smarrito a raggiungere il mare in sicurezza. Durante il fine settimana forti mareggiate avevano colpito il litorale bretone e questa potrebbe essere stata la causa dello smarrimento del giovane esemplare.

Je pars pour ma course du matin quand soudain : un phoque ! Quelle belle surprise 😍 J'ai appelé les pompiers de Quiberon et ils l'ont remise à l'eau ! 📸 Natália Osac pic.twitter.com/lQvLGlKCuA — ≡ Mam’Breizh ≡ (@breizh_mam) November 16, 2020

​In realtà non è così rara la presenza di questa specie sulle coste atlantiche europee, il suo habitat ideale va dal Portogallo alla Scandinavia, Islanda e Groenlandia ma è presente anche nel Golfo del Messico. Si tratta tuttavia di un animale marino che raramente approda a terra dove è molto meno a suo agio ed è più facile preda che in acqua. Molte delle sottospecie sono a rischio estinzione, la foca monaca, per esempio, era diffusa in tutto il Mediterraneo, il mar Nero e le coste nord-occidentali dell’Africa mentre ora ne rimangono solo circa 500 esemplari in tutto. Non aspettativi quindi di poter fare anche voi tanto facilmente un incontro curioso come quello della ragazza francese.