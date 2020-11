Chef condivide segreto per le patate arrosto "perfettamente croccanti"

Lo chef americano Dan Kluger ha svelato il suo segreto per cucinare patate croccanti in soli 20 minuti. Per fare questo, consiglia di utilizzare patate novelle e albumi.

Ogni chef ha i suoi piccoli segreti per garantire patate arrosto perfettamente croccanti, e l'americano Dan Kluger ha una tecnica facile e veloce.

Per raggiungere la "perfezione", non bisogna lessare le patate, tagliarle o saltarle nell'olio, la sua ricetta si basa sull'uso degli albumi, riporta il Daily Star.

“Questa tecnica funziona meglio con le patate novelle. La sua buccia sottile diventa croccante. Gli albumi sono il segreto per ottenere croste croccanti", ha detto Kluger ai media.

Per fare questo, montare gli albumi fino a quando non saranno più liquidi e mescolarli con le patate intere. Eliminare gli albumi in eccesso, condire con sale, pepe e altre spezie e metteteli in forno preriscaldato a 200 gradi. Aspettare 20 minuti e saranno pronte!

Il tempo di preparazione può aumentare leggermente se si utilizzano patate più grandi.

"Se non riesci a trovare le patate novelle, prendi le più piccole che riesci a trovare e regola il tempo di preparazione di conseguenza", spiega al giornale.

In precedenza, il famoso chef francese Raymond Blanc, che vive nel Regno Unito da diversi decenni, ha anche la condiviso la sua ricetta per le patate arrosto che sono croccanti all'esterno e morbide all'interno. A differenza del suo collega americano, raccomanda patate di varietà Maris Piper, King Edward o la patata del Lincolnshire e l'uso di grasso d'oca.