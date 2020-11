Un cane molto coraggioso e sprezzante del pericolo si butta in mare per scacciare squalo - Video

Un cane coraggioso si è tuffato in mare per allontanare in malo modo uno squalo che stava nuotando vicino alla sua padrona.

Nel video si può vedere come uno squalo nuoti a ridosso della battigia. Il cane, dal nome Tilly, una volta percepito il pericolo per la sua padrona, non esita a gettarsi in acqua per allontanare il predatore marino, che effettivamente sorpreso e impaurito si dà alla fuga.

Ma Tilly, apparentemente desiderosa di dimostrare una volta per tutte che i cani sono davvero i migliori amici dell'uomo, prima di tornare al sicuro sulla riva, nuota un po' per accertarsi che veramente se ne sia andato.

Come potete immaginare, la piccola Tilly è stata ampiamente elogiata online.

"Cane coraggioso", ha scritto un utente.

Un altro ha scritto: "quando il cacciatore diventa la preda".

Mentre un altro commentatore: "è fantastico".