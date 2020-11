Chef condividono trucchi "rivoluzionari" per rendere cremoso e perfetto purè di patate

Gli chef su Reddit hanno rivelato i loro consigli migliori per schiacciare le patate idealmente: dall'aggiunta di tonnellate di burro, sale, crema di formaggio o maionese all'uso di uno schiacciapatate.

Le patate sono un ottimo contorno economico e gustoso che si abbina a molti piatti.

Uno dei modi più semplici per trasformare una patata in qualcosa di assolutamente delizioso è schiacciarla. Sia i bambini che gli adulti adorano schiacciarle, ma ci sono cose che si possono fare per migliorare il sapore del vostro purè.

Se sei abituato a far bollire le patate e a schiacciarle con burro, sale e una spruzzata di latte, sicuramente non sbagli.

Ma alcuni chef hanno suggerimenti per preparare il purè che sono fuori dal mondo.

Aggiungi più grasso: burro, panna, formaggio o maionese

Uno chef ha commentato: "il grasso, il grasso è la risposta".

"Burro e panna: alcuni chef possono persino aggiungere fino al 50% con la patata giusta!"

Salate le patate

Una stella dei fornelli ha sottolineato la necessità di aggiungere un condimento, il sale, per avere una consistenza migliore.

Usare uno schiacciapatate, non un mixer

Uno chef ha detto: “Un grosso errore che facevo era usare un mixer. Bisogna usare lo schiacciapatate".

Aggiungete una verdura dolce

Uno chef ha aggiunto un oggetto insolito al proprio purè per renderlo più dolce. "Aggiungete carote cotte nello schiacciapatate con le patate. Le carote aggiungono una piacevole dolcezza e poi basta aggiungere un po' di burro."