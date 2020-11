Melania Trump accusa ex assistente del presidente dopo accuse su presunto divorzio

Melania ha accusato l'ex aiutante di Donald Trump, Omarosa Manigault Newman, di aver "preso di mira la First Lady" a seguito delle accuse secondo cui Melania vorrebbe disperatamente divorziare dal presidente. "È deludente per lei che si stia scatenando e vendicando in modo così egoistico, soprattutto dopo tutte le opportunità che le sono state date dal presidente", ha detto la portavoce della First Lady Stephanie Grisham commentando le osservazioni di Newman.

Omarosa Manigault Newman, diventata famosa come concorrente dello spettacolo di Donald Trump "The Apprentice", ha recentemente parlato con la conduttrice televisiva scozzese Lorraine Kelly.

Durante l'intervista Newman ha affermato che Melania e Donald Trump hanno una relazione molto strana e che la First Lady starebbe contando i minuti fino alla fine della saga con le elezioni presidenziali in modo da poter chiedere il divorzio.

Inoltre, Newman ha affermato che il presidente potrebbe punire sua moglie se osasse porre fine alla loro relazione mentre è in carica. Omarosa ha affermato che la First Lady potrebbe vedersi persino revocare la sua cittadinanza americana, che ha ricevuto dopo aver sposato l'uomo d'affari diventato politico nel 2005.

Newman non è l'unica persona ad aver fatto accuse sul loro matrimonio. L'ex consigliere e amica di Melania, Stephanie Wolkoff, ha detto che il suo matrimonio con Trump è "temporaneo" e che dormono in camere da letto separate.

I media hanno messo in dubbio il matrimonio del presidente sin da quando è stata diffusa la notizia della presunta relazione extraconiugale del repubblicano con l'attrice porno Stormy Daniels. Sono circolate notizie secondo cui Melania è infelice del suo matrimonio e ci sono stati diversi casi in cui la First Lady è stata notevolmente fredda nei confronti del presidente.

Melania, tuttavia, ha ripetutamente confutato le accuse e ha insistito sul fatto di avere un ottimo rapporto con Donald Trump, mentre il repubblicano ha detto che la coppia non discute mai.