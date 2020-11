Hai sempre sognato di vedere il Titanic di persona? Ora si può! - Video

Il Titanic è uno dei relitti più famosi e misteriosi della storia, anche perché pochissime persone l'hanno visitato. Ora un'azienda prevede di offrire tour subacquei della famosa nave, ma non tutti possono permetterseli.

Le escursioni saranno organizzate dalla compagnia OceanGate Expeditions. I turisti potranno vedere la nave da un sottomarino privato di proprietà del presidente della compagnia Stockton Rush. cinque i posti disponibili all'interno dello scafo.

​Durante i tour, i visitatori potranno partecipare a missioni di ricerca in acque profonde insieme a scienziati marini. Mentre i turisti si godono lo spettacolo, i ricercatori acquisiranno scansioni laser e video 4K per creare un modello 3D virtuale del naufragio.

Il tour assumerà la forma di una spedizione di otto giorni che inizierà a Terranova (Canada), da dove i passeggeri saranno portati al sito della nave, che si trova a circa 600 km a sud-est.

La visita al Titanic durerà dalle sei alle otto ore, previsti tre ospiti per ogni sessione. Le prossime prenotazioni saranno per il periodo tra maggio e luglio 2021, sebbene ce ne siano anche alcune previste per il 2022.

L'unica cosa rimasta per coloro che hanno sempre sognato di vedere il leggendario Titanic è risparmiare 125 mila dollari, circa 105 mila Euro.

Il transatlantico affondò nel 1912 dopo essere entrato in collisione con un iceberg durante il suo viaggio inaugurale tra Southampton e New York City. Si ritiene che finora non più di 200 persone abbiano visitato il relitto, incluso il regista James Cameron, che ha diretto il famoso film con Leonardo Di Caprio.