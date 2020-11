Video: pianista barcellonese non smette di suonare mentre la città brucia

Alla fine del XIX secolo, Oscar Wilde rese famosa la frase "non sparare al pianista, sta facendo del suo meglio", che osservò su un cartello a Leadville in Colorado. Da allora, quella frase è stata considerata il miglior canone di critica dell'arte americana. Oggi questa espressione potrebbe rappresentare perfettamente questo pianista di Barcellona, ​​non tanto come una critica a quest'arte, ma come un riflesso della situazione che questo musicista ha vissuto durante gli scontri a Barcellona.

Durante il Puente de Todos los Santos, molte città spagnole hanno visto violenti scontri con distruzioni e saccheggi contro le nuove restrizioni per fermare la diffusione del COVID-19. Granada, Logroño, Valladolid, Madrid e Barcellona sono state alcune delle città quelle colpite. Quest'ultima, il Barcellona, ​​è stata una delle prime in cui ci sono state grandi proteste che hanno portato all'arresto di 12 persone e al ferimento di 24, secondo il Mossos d'Esquadra.

Alla manifestazione di Barcellona, ​​un pianista che era al centro degli alterchi ha continuato a suonare il brano Eternal Flame del gruppo americano Bangles, metafora che potrebbe riflettere l'impassibilità della musica precedente un Barcellona in fiamme.

Attorno al pianista, un gruppo di persone era attento alla sua melodia, che lo incoraggiava a non smettere di suonare nonostante ci fosse il caos intorno a lui. Pianolitopeter, come lui stesso si definisce sui social, è diventato un fenomeno virale e molti utenti hanno elogiato la sua performance, definendolo addirittura "un uomo libero, decontaminato, autentico che ama quello che fa".

Un quadro poetico che rispecchia che la vita continua nonostante il momento di crisi in cui siamo immersi. Alcuni preferiscono ribellarsi davanti alle autorità mentre altri preferiscono mettere la musica di sottofondo alle avversità. "Ognuno sceglie come vivere la propria realtà", ha commentato un altro degli utenti della rete.