Ozzy Osbourne evidenzia il possibile collegamento tra piramidi e UFO

Secondo quanto riferito, il cantante ha suggerito che la forma stessa delle piramidi potrebbe essere stata ispirata da qualcosa che i loro creatori avevano visto in precedenza e voleva dire "Questo è quello che abbiamo visto, quando torna, questo è come appare".

Mentre alcuni teorici della cospirazione continuano a sostenere che le leggendarie piramidi d'Egitto siano state erette da extraterrestri piuttosto che da architetti umani, il famoso cantante inglese ed ex cantante dei Black Sabbath, Ozzy Osbourne, ha recentemente portato avanti una visione diversa della presunta influenza aliena su quei monumenti costruzione, riporta il Daily Star.

Secondo il giornale, Osbourne è giunto a questa conclusione dopo che suo figlio Jack "gli ha mostrato un video di YouTube". Il cantante che ha suggerito che il design delle piramidi potrebbe essere stato ispirato dagli UFO.

"La teoria interessante alla base di questo è che è a forma di piramide. E se avessero costruito una replica in pietra di come appariva la nave? Magari volevano addestrare tutti sulle fottute piramidi. Potrebbe essere", ha osservato Ozzy. "Il motivo per cui l'hanno fatto è stato per dirci:" Questo è quello che abbiamo visto, quando tornerà è così che appare ".

Ha raccontato questi suoi pensieri durante lo spettacolo "The Osbournes Want To Believe" sul canale digitale. In realtà, il cantante ha anche aggiunto che "se fai atterrare una di quelle cose, forse potrebbe essere un punto di vista per farlo entrare".

Sua moglie Sharon, che ha descritto la sua posizione nei confronti di "fantasmi e UFO" dicendo "Non ci credo. Dovrei vederli io stessa", ha anche ricordato come "portavano i bambini in Scozia per cercare di trovare il mostro di Loch Ness quando erano piccoli dato che erano davvero coinvolti in questa cosa".

"Jack e Ozzy andavano al lago di notte e avevano le loro torce, alla ricerca del mostro", ha detto, aggiungendo Jack che "non ha mai trovato" la favolosa creatura.