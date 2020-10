Miss BumBum mette all'asta magliette dell'FC Barcelona per beneficenza per la pandemia di Covid

La vincitrice del concorso brasiliano Miss BumBum e star d'internet Suzy Cortez ha pubblicato una foto di se stessa in perizoma che indossa una maglietta dell'FC Barcelona mentre si impegnava a mettere all'asta alcune delle sue magliette da calcio per aiutare le persone ad acquistare disinfettante per le mani e maschere per il viso in mezzo al COVID- 19 pandemia.

La splendida regina dei "glutei", 29 anni, ha rivelato al Daily Star che sperava di aiutare coloro che stanno avendo difficoltà durante la crisi del coronavirus.

“Comincio oggi un'asta delle mie magliette dell'FC Barcelona per raccogliere fondi per acquistare gel e mascherine per la popolazione che non è in grado di sostenersi. Nelle farmacie sono troppo cari e su Internet è molto costoso. Chiedo a tutti di restare a casa e di andarci solo quando necessario. Vinceremo questa partita contro il nuovo coronavirus (Covid-19) ", ha detto Cortez.

Lo modella brasiliana ha aggiunto che stava anche pianificando di mostrare il suo apprezzamento ai suoi 2,4 milioni di iscritti su Instagram regalando una maglietta commemorativa del Barcelona FC a un fortunato fan.

Cortez ha invitato i suoi follower di Instagram a mettere mi piace, seguire e taggare tre amici sul post.

Suzy Cortez, che è stata incoronata Miss BumBum per la seconda volta nell'ottobre dello scorso anno, dopo aver vinto per la prima volta il concorso nel 2015, ha sfruttato il suo fondoschiena per costruire un profilo da modella.

​