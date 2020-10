Coronavirus, Cristiano Ronaldo canta e balla durante l'autoisolamento - Video

Neanche il Covid-19 è stato in grado di mettere al tappeto l'agonismo e la voglia di allenarsi di Cristiano Ronaldo, come rivelato da un video pubblicato sulla pagina ufficiale Instagram del campione della Juventus.

Nonostante la positività al tampone del coronavirus, Cristiano Ronaldo non ha perso quella sua, innata, di positività, come è possibile intravedere in questa sequenza filmata pubblicata dallo stesso campione portoghese sul suo profilo ufficiale Instagram.

Nella sequenza filmata è possibile vedere la stella della Juventus cantare e ballare mentre sta eseguendo un esercizio di riscaldamento sulla cyclette.

"Il successo nella vita non si misura da ciò che ottieni, ma dagli ostacoli che superi", sono le parole con cui la 35enne stella portoghese ha deciso di corredare il proprio post.

A riprendere l'ex attaccante del Real Madrid, che appare come sempre in ottima forma, è la moglie dell'atleta, Georgina Rodriguez, la cui immagine è possibile vedere riflessa sul vetro della parete della palestra di CR7.

La positività di Ronaldo al Covid-19

Lo scorso 13 ottobre è stato reso noto che l'attaccante della Juventus e della nazionale portoghese, Cristiano Ronaldo, era risultato positivo al test per il coronavirus Covid-19.

CR7, al momento della notifica della sua positività si trovava in ritiro in portogallo con gli altri compagni della nazionale di calcio lusitana, dove stava preparando i match di Uefa Nations League contro Francia e Svezia.