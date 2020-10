Uso della mascherina, Conte chiama e Fedez risponde

Conte telefona a Chiara Ferragni e Fedez per chiedergli un aiuto riguardo la sensibilizzazione sull'uso della mascherina. Il rapper risponde all'appello pubblicando una serie di stories su Instagram. E sempre dai social arrivano anche le reazioni all'inedita collaborazione.

In una serie di Instagram Stories, Fedez chiede ai suoi follower di utilizzare la mascherina.

Una richiesta giunta direttamente dai piani per lui e la moglie Chiara Ferragni: "Abbiamo ricevuto ieri una telefonata inaspettata dal presidente del Consiglio", ha rivelato il rapper.

Fedez non si è fato pregare e, come richiesto, ha invitato i suoi follower a rispettare le norme di sicurezze per contenere l'emergenza sanitaria.

"Se queste Stories anche in piccolissima parte riusciranno a essere utili , io non posso che esserne contento".

​"Vi chiedo una trentina di secondi di attenzione perché devo passare un messaggio molto importante. Ieri abbiamo ricevuto una telefonata molto inaspettata: siamo stati messi in contatto con il Presidente del Consiglio, che ha chiesto un aiuto da parte mia e di mia moglie. Se queste stories anche in piccolissima parte riusciranno a essere utili io non posso che essere contento. Ci hanno chiesto un aiuto sull'esortare la popolazione, soprattutto la più giovane, all'utilizzo della mascherina. Mi sto sforzando per essere il più convincente possibile , ma non esiste modo. Quello che posso dire è che ci troviamo in una situazione molto delicata, l'Italia non può permettersi un altro lockdown e in qualche modo il futuro dell'Italia e nelle mani di ognuno di noi. Con un semplice gesto potremmo evitare uno scenario tra i più brutti, come quello che abbiamo affrontato negli scorsi mesi. Mi raccomando, ragazzi: utilizzate la mascherina", il messaggio di Fedez.

Sui social viene diffuso il messaggio e sempre dai social arrivano le reazioni.

Un plauso giunge dall'ex presidente dell'Inter Massimo Moratti - o meglio, dal suo account-parodia.

Il fatto che il presidente del consiglio abbia chiesto aiuto a #Fedez e alla #Ferragni per sensibilizzare i giovani all’uso della mascherina la trovo una cosa molto intelligente



Mossa a dir poco azzeccata e Grossa dimostrazione di umiltà



Complimenti — Massimo Moratti 🖤💙 (@PresMoratti) October 19, 2020

​C'è chi ha apprezzato molto la collaborazione, augurandosi che sia solo la prima del genere.

#Conte ha chiamato #Fedez e #ChiaraFerragni per sensibilizzare i giovani.

Mi piacerebbe che assieme ad altri artisti e influencer disponibili volontari, lanciassero un # che trasmettesse un messaggio di responsabilità, ne diventassero testimonial dando l'esempio e diventasse moda — @Eja!🌞 (@_Facezia_) October 19, 2020

​C'è però anche chi ci vede del marcio...

... e chi una cessione di responsabilità da parte del governo.

Tra poco assumeranno #Fedez pure per trovare un modo di salvare la ristorazione... governo di incapaci — I pensieri di Ortlev (@EnricoRoca) October 19, 2020

Altri non giudicano ma semplicemente chiamano in causa - non auspicabili - precedenti illustri.