Come scambiarsi messaggi su WhatsApp senza essere notati online

Puoi nascondere la corrispondenza di WhatsApp in due formati: online per altri utenti del servizio di messaggistica istantanea e offline per le persone che ti stanno vicino, ha detto all'agenzia Prime Anton Averin, vicedirettore dell'Istituto di tecnologie dell'informazione della Synergy University.

"Uno dei modi per nascondere la tua presenza online è impostare lo stato "Era" nelle impostazioni della privacy. Quindi nascondi la tua presenza online e l'utente che voleva vedere quando eri collegato vedrà la scritta "era online di recente "o lo stato non verrà visualizzato affatto", osserva l'esperto.

Puoi anche nascondere lo stato di lettura del messaggio. La persona che ti invia un messaggio vedrà lo stato dell'invio, ma non sarà in grado di vedere se hai letto il messaggio o meno. Per nascondere del tutto la tua presenza nell'applicazione, puoi comunicare tramite una notifica cliccando sul pulsante "rispondi", un modo scomodo ma efficace.

"C'è un altro modo, ma utilizzare applicazioni specializzate che sono adatte solo per gli utenti Android. Una di queste applicazioni è Unseen, l'applicazione consente solo di leggere i messaggi senza essere visualizzati sulla rete", afferma Averin.

In un formato offline, vale la pena capire che è quasi impossibile nascondere il fatto che stai scrivendo, soprattutto se una persona è nelle vicinanze: alcune manipolazioni ti tradiranno, avverte.

Inoltre, se per qualche motivo il tuo telefono finisce nelle mani di un'altra persona che vuole guardare le conversazioni su WhatsApp, allora una password preimpostata per l'applicazione e l'oscuramento delle notifiche push in arrivo con nuovi messaggi potrà essere d'aiuto, ha concluso Averin.