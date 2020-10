Come sto? Tenero Chihuahua trasformato nel gemello canino di Donald Trump - Video

Molti, tra coloro che possiedono un cane, cercano spesso di differenziare il proprio amico a quattro zampe da tutti gli altri esponenti della stessa razza, al fine di renderlo in qualche modo unico.

Con un'idea alquanto bizzarra, il gestore del canale Instagram @scottyhubs ha preso ispirazione dalla capigliatura dell'attuale presidente degli Stati Uniti Donald Trump per dare un tocco di colore all'aspetto del suo amico a quattro zampe.

Per regalargli un nuovo look, il padrone di questo simpatico Chihuahua ha realizzato una parrucca fai-da-te con la peluria rimasta depositata su una spazzola per capelli, e poi l'ha messa sulla testa dell'ignaro animale.

E voi che cosa ne dite, non pensate che la nuova acconciatura sia semplicemente perfetta?