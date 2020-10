Russia, trovato rarissimo diamante viola-rosa: potrebbe arrivare a 38 milioni di dollari all'asta

In Russia è stato trovato diamante rosa-viola estremamente raro e si pensa che quando verrà messo all'asta potrà raggiungere i 38 milioni di dollari.

La casa d'aste Sotheby's ha annunciato che un diamente viola-rosa estratto da una miniera in Russia potrebbe arrivare al costo di 38 milioni di dollari all'asta programmata l'11 novembre.

Il diamante ovale, che prende il nome dal balletto russo "Lo spirito della rosa", è la più grande del suo genere a essere mai stata messa all'asta. Negli ultimi anni la moda per le pietre preziose colorate è aumentata come asset class per i super ricchi.

Questo diamante da 14,83 carati è stato estratto dal produttore russo Alrosa, ed è stato tagliato dal più grande cristallo rosa mai trovato in Russia, ha detto Sotheby's.

“L'aspetto dei diamanti rosa in natura è estremamente raro in qualsiasi dimensione. Solo l'uno percento di tutti i diamanti rosa supera i 10 carati", ha affermato Gary Schuler, presidente mondiale della divisione gioielli di Sotheby's.

I diamanti colorati naturali sono tali perché hanno una particolare struttura reticolare che rifrange la luce rendendoli colorati, piuttosto che trasparenti.

I diamanti rosa sono rari e molto apprezzati dai collezionisti, dicono gli analisti.

Il diamante sarà esposto a Hong Kong, Singapore e Taipei prima di essere messo all'asta a Ginevra l'11 novembre.