Un lottatore assesta il "knockout più incredibile nella storia dell'UFC" - Video

Durante uno degli incontri di MMA tra pesi medi del secondo turno del torneo UFC a Fight Island, negli Emirati Arabi Uniti, Kasanganai ha afferrato la gamba del suo avversario mentre cercava di prenderlo a calci in testa. Tuttavia, Buckley non ha perso la calma e ha colpito Kasanganai in faccia con l'altro piede. Quest'ultimo ha perso conoscenza dato il un profondo knockout.

THE MOST UNBELIEVABLE KO IN UFC HISTORY 🤯 #UFCFightIsland5 pic.twitter.com/O7BOJg8h9c — UFC (@ufc) October 10, 2020

​La mossa di Buckley è finita sui social network. Molti utenti, incluso l'account Twitter ufficiale dell'UFC, hanno definito il knockout "il più incredibile della storia" del torneo. Il profilo dell'organizzazione in spagnolo diceva che si tratta di "uno dei più pazzi della storia".

Per Kasanganai, questa sconfitta è stata la prima della carriera dopo otto vittorie. Buckley, invece, ha vinto per l'undicesima volta in carriera (tre le sconfitte) e ha ricevuto un bonus di 50 mila dollari per aver recitato nella migliore performance della serata.