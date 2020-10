Tentano di trainare una Maserati bloccata nella sabbia e qualcosa va storto - Video

Ci sono diverse cose che puoi provare se la tua auto rimane bloccata nella sabbia. Oggi vi mostriamo cosa non dovete fare: trainare il veicolo con noncuranza e in fretta, altrimenti la tua auto potrebbe fare la fine di questa Maserati.

Andare in spiaggia con un'auto non è mai una buona idea, che si tratti di un'auto sportiva di fascia alta o meno. Tuttavia, nel caso, è sempre meglio pensare attentamente a come procedere e non fare la prima cosa che viene in mente.

I proprietari di questa Maserati Ghibli non sono stati molto svegli nel cercare di uscire dalla sabbia. Le automobili hanno un punto di traino progettato in modo che la trazione prodotta dal traino della carrozzeria non provochi alcun danno.

Questo conducente, invece di trovare quel punto che si collega con il centro della struttura del veicolo, ha legato il cavo in un punto molto sfortunato della carrozzeria. Inoltre l'auto che doveva tirare fuori la Maserati dalla sabbia ha accelerato senza improvvisamente e non progressivamente.

Il risultato è spaventoso: la Maserati è rimasta senza la parte anteriore e la fune che doveva trainarla si è spezzata in un batter d'occhio. Non sappiamo come sarebbe uscito il veicolo da lì.