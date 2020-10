Metropolita Hilarion: un giorno il corpo di Lenin sarà sepolto, ma non abbiate fretta

"Non ho dubbi che prima o poi il corpo di Lenin sarà sepolto, ma la questione è quando e in quali circostanze", ha detto Hilarion in un'intervista al canale Rossiya 24.

Secondo lui, Lenin "continua a essere una reliquia per i suoi seguaci" e qualsiasi azione sbagliata in questo senso può scatenare un conflitto civile.

"Rimuovere il corpo di Lenin dal mausoleo in questo momento sarebbe un attacco alla fede delle persone che considerano quel corpo una reliquia, quindi bisogna fare attenzione a non provocare uno scontro civile", ha detto il metropolita Hilarion.

Solo allora il mausoleo potrebbe essere trasformato in un museo della repressione di massa, ha aggiunto il rappresentante della Chiesa ortodossa russa.

Il corpo imbalsamato di Vladimir Ilyich Ulyanov, meglio noto come Lenin, è esposto nel suo mausoleo sulla Piazza Rossa di Mosca dal momento della sua morte 96 anni fa.

Inizialmente, il mausoleo fu realizzato in legno, provvisoriamente, tre giorni dopo la morte di Lenin. L'idea era proprio quella di tenere in bella mostra per qualche giorno il corpo del padre della rivoluzione russa, in modo che tutti potessero salutarlo.

Tuttavia, a causa dell'importanza storica di Lenin, le autorità sovietiche decisero di rendere permanente il suo mausoleo.

Il 1° agosto 1924, circa sette mesi dopo la morte di Lenin, fu inaugurata una seconda tomba, migliorata, ma sempre in legno.

L'imponente mausoleo in pietra rossa e nera, che oggi si può vedere nel cuore della Piazza Rossa, fu costruito sei anni dopo, nel 1930.

In precedenza, oltre 50 milioni di dollari sono stati raccolti per acquistare il corpo imbalsamato di Vladimir Lenin negli Stati Uniti.