Il segreto per rendere perfetto il purè di patate: quasi nessuno gli resiste

Il purè di patate sembra essere un contorno di facile preparazione per la cena. Tuttavia anche un piatto così facile può essere rovinato da una preparazione non pertinente. Ci sono alcune regole da ricordare.

I consigli di Joel Robuchon, famoso chef francese, saranno utili. Ha letteralmente stravolto la cucina francese con il suo purè che si scioglie in bocca. Questa ricetta lo ha reso famoso in tutto il mondo.

Lo chef ha condiviso i segreti del suo piatto in modo che tutti potessero apprezzarne l'ottimo gusto.

Gli ingredienti

1 kg di patate fresche;

250 g di burro tagliato a dadini,

250 ml di latte, preferibilmente molto fresco;

sale da tavola grosso.

Come preparare la prelibatezza di patate

Per prima cosa serve lavare molto bene le patate e metterle in una pentola capiente, dopodichè bisogna versare dell'acqua fredda in modo che siano sommerse interamente di 2-3 centimetri. Aggiungere poi sale a piacere.

Coprire con un coperchio la pentola, e cuocere per 15-20 minuti dal momento dell'ebollizione dell'acqua. È molto importante non far cuocere troppo le patate. Terminata la cottura, scolare l'acqua e sbucciare le patate mentre sono ancora calde. Ora il momento decisivo: grattugiare le patate sbucciate in una pentola pulita e cuocerle a fuoco molto lento, mescolando continuamente con un cucchiaio di legno o una spatola.

Allo stesso tempo prendiamo un'altra pentola e vi versiamo un po' d'acqua, in modo che ne copra il fondo. Non appena l'acqua bolle, versiamo il latte e portiamo ad ebollizione.

Lo chef ha spiegato che serve acqua per evitare che il latte si attacchi sul fondo della pentola. Ora torniamo dalla pentola con le patate e aggiungiamo burro, tagliato a cubetti, ma sempre freddo. Continuiamo a mescolare tutto fino a quando non ha una consistenza cremosa. A questo punto versate una piccola porzione di latte bollente e continuate a mescolare con un cucchiaio di legno fino a quando le patate non saranno completamente assorbite dal latte e si otterrà una massa omogenea.

"Infine, aggiungiamo sale o altre spezie a piacere. Lo togliamo dal fuoco e lo serviamo come aggiunta a piatti di pesce o di carne , ha riassunto lo chef francese in un'intervista a uno dei portali culinari russi.

In precedenza era stata rivelata una ricetta di casalinghe russe per il purè di patate dalla consistenza perfetta.