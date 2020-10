Una ricetta fuori dal comune con salsa di soia e coca-cola per preparare alette di pollo

Un'interessante ricetta per le alette di pollo preparata con la celebre bevanda gassata. La coca-cola ammorbidisce perfettamente la carne, le conferisce piccantezza e un gusto speciale.

Ingredienti:

ali di pollo - 1 kg;

salsa di soia - 60 ml;

ketchup - 6 cucchiai;

Coca-Cola - 400 ml;

burro - 60 grammi;

farina di frumento - 6 cucchiai;

sale quanto basta.

Come preparare?

Disossare le ali di pollo, dal momento che contengono pochissima carne, quindi non si perde nulla. Mescolare la farina di frumento e il sale. Mettere le ali di pollo nella farina e girarle bene. Lubrificare la teglia con olio e adagiarvi sopra le ali di pollo. Cuocerle in forno per circa 40 minuti.

Per la preparazione della salsa: sciogliere il burro in una padella, aggiungere il ketchup e rosolare il composto fino alle prime bolle. Aggiungere la coca-cola e la salsa di soia nella padella. Stufare la salsa finché non si addensa bene. Ci vorranno 20 minuti. Trasferire le ali di pollo nella salsa, mescolare bene e adagiarle su un piatto.

Le ali di pollo sono molto gustose e delicate.