La sfilata del brand lingerie di Rihanna mette in ombra Victoria's Secret - Foto

Per anni quella di Victoria's Secret è stata considerata la sfilata di lingerie più importante dell'anno. Ma la concorrenza è arrivata. Questo è lo show del brand Savage x Fenty, fondato dalla cantante Rihanna. L'edizione 2020 trasmessa in streaming online il 2 ottobre ha lasciato tutti a bocca aperta.

Diverse celebrità come Bella Hadid, Irina Shayk, Cara Delevingne e Rosalía hanno indossato capi di biancheria intima molto sexy che non ha lasciato indifferenti gli spettatori. In un anno con poche opportunità di mostrare la bellezza, Rihanna è riuscita a riunire a tale scopo celebrità di fama mondiale.

Le restrizioni globali imposte dalla pandemia hanno costretto tutti i protagonisti dell'industria della moda a cercare nuovi modi per presentare le proprie collezioni. Alcuni hanno realizzato cortometraggi o lookbook interattivi. Altri addirittura uno spettacolo di marionette.

Tuttavia Rihanna voleva dare ai suoi spettatori la sensazione di uno spettacolo dal vivo senza mettere a repentaglio il suo staff e le sue modelle. Quindi per organizzare tutto ha usato Zoom e FaceTime.

"Abbiamo fatto tutto virtualmente: prove per lo spettacolo e incontri con ballerini e modelle. Prima di tutto, era necessario garantire la sicurezza di ciascuno dei partecipanti, compito difficile nel contesto della pandemia, ma siamo forti e non abbiamo paura delle difficoltà", ha detto Rihanna in una conversazione con l'edizione russa della rivista 'Vogue'.

Il risultato dei loro sforzi è stato una sorta di mix molto scenografico tra uno spettacolo e un concerto.

L'Olimpo della moda e dello spettacolo

Di solito Paris Hilton non si veste in modo esplicito, ma questa volta ha fatto un'eccezione indossando un abito trasparente a strati che è diventato una versione estrema del suo look iconico, scrive la rivista Vogue.

Inoltre, in passerella sono apparse figure come Normani, Lizzo, Willow Smith, Demi Moore, Erika Jayne e Gigi Goode, ognuna interpretando a proprio modo i concetti di sexy e selvaggio. Nel frattempo, artisti come Rosalía, Bad Bunny, Christian Combs, Big Sean e Roddy Ricch erano incaricati di realizzare il commento musicale.

Visualizza questo post su Instagram 1 𝓭𝓪𝔂 𝓵𝓮𝓯𝓽 Un post condiviso da LA ROSALÍA (@rosalia.vt) in data: 1 Ott 2020 alle ore 10:48 PDT

In passato le campagne pubblicitarie di lingerie come il famoso spettacolo di Victoria's Secret hanno sempre trasmesso ideali di bellezza irrealistici, ma per Rihanna l'inclusione è ciò che conta di più.

"Nelle nostre campagne ci rivolgiamo alle donne che non si sentono sexy a causa degli stereotipi. Sosteniamo l'inclusione. Non mi interessa la taglia, la tipologia fisica o il colore della pelle. Ammiro tutte le donne", ha detto.

Oltre che di inclusione, Savage X Fenty è sinonimo di coraggio e fiducia. Per trasmettere questi valori alla società, il marchio lavora con modelle di diverse corporature. Per questo motivo, alcune delle sue modelle di biancheria intima sono presentate sulla pagina ufficiale da uomini e donne grandi taglie.

"Vogliamo che le persone si vedano e si sentano bene. Vogliamo che si sentano sexy e si divertano a esserlo", ha aggiunto Rihanna.