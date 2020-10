Designer guadagna 85 mila Euro in una settimana personalizzando le icone dell'iPhone

Un designer ha guadagnato 85 mila Euro in meno di una settimana dopo aver pubblicato un tweet che mostrava la sua collezione di icone di app per iPhone.

Il creatore, noto online come Traf, afferma di aver prodotto "i contenuti giusti al momento giusto" e di essere stato stato incoraggiato dalla recensione della star di YouTube Marques Brownlee.

Traf aveva notato una tendenza a condividere screenshot delle schermate home dell'iPhone appena personalizzate.

Anche se ciò era consueto per gli utenti di smartphone Android, Apple non aveva mai ufficialmente permesso ai propri di personalizzare i propri iPhone in questo modo.

Ma dopo il lancio di iOS 14 a settembre, gli utenti hanno scoperto un work-around che permette loro di ridisegnare e personalizzare completamente le icone delle app.

Traf ha così condiviso uno screenshot del suo design minimalista su Twitter, che è diventato un successo immediato, descritto dagli utenti come "pulito", "liscio", "un'estetica da sogno".

Immediatamente, le persone hanno iniziato a chiedere informazioni sulle icone prontamente raccolte in un pacchetto, venduto a circa 25 Euro.

"Quando mi sono svegliato, il giorno dopo aver messo in vendita le mie icone, sapevo che sarebbero andate bene, dato che avevo guadagnato qualche dollaro nel sonno", ha detto alla BBC.

Le vendite sono aumentate vertiginosamente dopo che la star di YouTube Marques Brownlee, che ha più di 12 milioni di abbonati al suo canale di recensioni tecnologiche, ha mostrato le icone.

Traf ha ora guadagnato più di 120 mila Euro vendendo le sue icone a più di 5.000 clienti, definendolo un "risultato inimmaginabile".

Ma a coloro che sperano di emulare il suo successo ha suggerito di non cercare di sfruttare semplicemente le tendenze online.

"Se avessi fatto questo esclusivamente con l'obiettivo di fare soldi, sono convinto che non avrebbe funzionato così bene. Continua a lavorare sulle cose che ti piacciono, condividile con il mondo e lascia che Internet faccia il resto", ha detto.

Parlando alla BBC, il sig. Brownlee si è congratulato con Traf per "aver capitalizzato su qualcosa di nuovo e realizzato qualcosa di eccezionale".