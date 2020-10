Chiara Ferragni incinta, la sua reazione e quella dei familiari sui social

I Ferragnez ieri hanno dato a tutti l'annuncio della seconda gravidanza di Chiara. In seguito Fedez ha postato il video della reazione della moglie al test di gravidanza mentre Chiara il tiktok a sorpresa attraverso cui lo hanno saputo i familiari.

Ormai la notizia è di dominio pubblico: Chiara Ferragni e Fedez aspettano il loro secondo figlio.

Ora si possono quindi condividere i video precedenti all'annuncio generale, quelli che contengono le reazioni più personali e intime.

Fedez pubblica sul suo profilo Instagram il momento in cui la coppia viene a sapere del lieto evento: mostra il test alla Ferragni e in base alla sua reazione ne deve capire l'esito. Troppo facile visto il pianto di gioia in cui subito scoppia lei, che viene così definita "doppia mamma".

23 luglio 2020

Sul profilo della Ferragni tocca ai familiari, che vengono a sapere la splendida notizia attraverso un tiktok a sorpresa.

Nella fattispecie si vede Fedez preparare il gruppo di persone facendogli credere che dovrà seguire le istruzioni della copia davanti l'obiettivo ma quando finisce il count-down arriva soltanto una frase lapidaria: "Chiara è incinta!".

Arrivano anche le reazioni dei social, a partire da quella dell'account Twitter creato per l'occasione.

Le tre frazioni di secondo più emozionanti. 💓

1. Consapevolezza 👩🏼

2. Felicità 😍

3. Amore ♥️

Siete d'accordo con me? #chiaraferragni #fedez #ferragnez

​Un'altra semplicemente sottolinea la bellezza della definizione "doppia mamma".

​Inevitabilmente meno romantici e più ironici i commenti al divertente video tiktok dei familiari.

C'è chi giura di avere avuto la stessa reazione della sorella di Chiara...

Ieri quando i #TheFerragnez hanno annunciato che Chiara è incinta ero in classe e appena ho visto la foto di Leo, la mia reazione è stata uguale a quella di Valentina #fedez #CHIARAFERRAGNI

​... e chi ironizza su quella del papà di Fedez.