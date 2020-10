La preparazione di un uovo fritto senza olio spopola su TikTok - Video

Un utente di TikTok ha condiviso con il mondo una ricetta unica che è diventata rapidamente virale. Non è un uovo fritto in padella o un uovo in cocotte della cucina francese, ma è una sorta di ibrido e sta riscuotendo sempre più successo su Internet. Hai il coraggio di cucinarlo?

È una nuova ricetta. Non è un uovo fritto in padella, ma non è nemmeno classificabile come un uovo in cocotte. Senza nemmeno usare l'olio, uno chef dilettante di Tik Tok ha condiviso con il mondo il suo metodo di preparare un uovo non classificabile in nessuna categoria.

Per prima cosa, serve separare l'albume dal tuorlo. Dopodichè bisogna versare l'albume senza olio nella padella. Quindi adagiare il tuorlo sopra l'albume semicotto e infine ripiegare l'albume sul tuorlo per richiuderlo come se fosse un pacchetto.

In ogni caso la ricetta è stata un successo e l'uovo dell'utente Sunnycusine è stato visualizzato più di 3 milioni di volte, guarda il video!