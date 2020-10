Principe Filippo deluso da Meghan Markle per non aver messo da parte la sua carriera

Secondo quanto riferito, il principe Filippo è "molto, molto deluso" dall'incapacità di Meghan Markle di mettere da parte la sua carriera di attrice e sostenere il principe Harry, come il Duca di Edimburgo ha sostenuto Sua Maestà la Regina. Filippo, che compirà 100 anni il prossimo giugno, ha abbandonato la sua carriera militare in Marina quando Elisabetta salì al trono nel 1952. Fino al congedo dalla vita reale nel 2017, il Principe Filippo ha sostenuto la Regina nei suoi impegni da monarca, accompagnandola a riunioni e cerimonie.

La biografa reale Ingrid Seward ha detto che il Duca di Edimburgo è rimasto "irritato" da Meghan Markle per non aver seguito il suo esempio dopo essere diventata membro della famiglia reale nel 2018 dopo aver sposato il principe Harry.

"Penso che sia molto, molto deluso, (perché lui ha) rinunciato alla sua carriera nella marina per stare al fianco della regina e aiutare la monarchia. E perché Meghan non può semplicemente rinunciare alla sua carriera di attrice, sostenere suo marito e sostenere monarchia? Come diceva alla principessa Diana (madre del principe Harry), questo non è un concorso di popolarità, siamo tutti noi che lavoriamo insieme. Non riesce a capire perché lei non possa sostenere Harry e aiutarlo invece di voler avere la sua voce (in capitolo)", ha detto Seward in un'intervista a Sky News.

Il biografo reale ha anche rivelato che il principe Filippo ha deciso di non farsi coinvolgere nei colloqui sul futuro dei Sussex dopo che la coppia ha deciso di lasciare la vita reale. Secondo Seward, il duca di Edimburgo ha lasciato la Sandringham House dopo che Harry e Meghan si erano recati in loco per parlare con altri membri della famiglia reale.

L'abbandono dei doveri reali

L'8 gennaio, il principe Harry e Meghan Markle hanno annunciato che intendevano abbandonare i propri ruoli nella famiglia reale e lavorare per diventare finanziariamente indipendenti. La mossa è stata accolta con oltraggio pubblico e indignazione. I rapporti dicono che la coppia non ha informato gli altri membri della famiglia, inclusa Sua Maestà, dei loro piani. Il pubblico ha incolpato Meghan Markle per il trasferimento, poiché in precedenza la Duchessa aveva detto di aver trovato difficile resistere al controllo dei media che accompagna i reali.

Nel loro annuncio bomba, la coppia ha anche detto che avrebbero bilanciato il loro tempo tra il Regno Unito e il Nord America, dove Markle è nata e dove ha iniziato la sua carriera di attrice.

La scorsa settimana è stato riferito che i Sussex potrebbero aver violato il protocollo reale quando hanno registrato un video in cui parlavano delle imminenti elezioni presidenziali, poiché i membri della famiglia reale britannica sono tenuti a rimanere neutrali negli affari politici.