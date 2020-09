In Spagna azienda inondata di vino rosso - Video

L'incidente è avvenuto presso la cantina Vitivinos, situata a Villamalea, un piccolo villaggio con una popolazione di 4mila abitanti della regione Castiglia-La Mancia, riferisce Radio Albacete. Un danno meccanico si è verificato in una delle botti con una capacità di 50mila litri, provocando così la fuoriuscita. I dipendenti della cantina non hanno potuto salvare la preziosa bevanda ed hanno potuto solo filmare il vino mentre si riversava sul pavimento. Il video è diventato virale sui social.

🇪🇸 Espagne : Rupture d'une cuve contenant 50 000 litres de vin hier à Villamalea dans la province d'Albacete (Vidéo via @RadioAlbacete) pic.twitter.com/XvFyLAui4z — SANGARE ABOU (@SANGARE203) September 26, 2020

​Quest'anno è stato particolarmente difficile per i viticoltori di questa regione, la Castiglia-la-Mancia: oltre all'epidemia di coronavirus, per cui è stata introdotta nuovamente la quarantena proprio a Villamalea, la vendemmia è iniziata in anticipo per il caldo. Una settimana fa, a causa delle forti piogge, la raccolta dell'uva è stata interrotta per diversi giorni.

Il video dell'incidente è stato ampiamente dibattuto sui social network ed ha causato numerose battute.

"Sfondamento di un serbatoio di vino da 50.000 litri ad Albacete. Supportato da Stanley Kubrick e Stephen King", ha twittato l'utente di Twitter Horror Losers, riferendosi a una scena del film di Kubrick "Shining", basato sul romanzo di Stephen King.

"Stanley Kubrick approva questa scena", ha scherzato l'utente Picoso, aggiungendo al suo post una foto del regista mentre lavorava.

"L'unità militare di crisi sta già aiutando, bevendo tutto dopo il travaso"б con queste parole l'utente Alex Rodriguez ha accompagnato l'immagine in cui un uomo forte beve vino dal terrerno.

"Qualcosa è rimasto?"б ha scritto l'utente Navarrethe, accompagnando il suo post con un fotogramma del film "Lola corre".