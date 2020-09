Catturano un enorme alligatore e lo portano via su una motocicletta - Video

Il fatto è stato ripreso in video. Nelle immagini puoi vedere come i giovani portano l'alligatore fuori dall'acqua per poi metterlo su una motocicletta. Si può notare che l'animale è così grande che la sua coda si trascina a terra. La Protezione Civile comunale suppone che si tratti di un alligatore adulto.

Attenzione: le seguenti immagini potrebbero danneggiare la tua sensibilità.

INSÓLITO 🐊



Jóvenes se robaron un cocodrilo en Navolato, Sinaloa y se lo llevaron... ¡EN MOTO! pic.twitter.com/hFrxUDSHOT — Arturo González Orduño (@ArturoG_Orduno) September 24, 2020

"Dei giovani hanno rubato un coccodrillo a Navolato, Sinaloa e l'hanno caricato... IN MOTO!", recita il tweet.

Finora non si sa dove si trovino i criminali e il rettile. Il procuratore federale per la protezione ambientale ha dichiarato su Twitter che "sta già esercitando i suoi poteri di ispezione e sorveglianza su questi fatti".