Meghan Markle e principe Harry si esprimono su elezioni americane violando il protocollo reale

Il Duca e la Duchessa del Sussex hanno nuovamente violato il protocollo reale esortando gli americani a votare nelle elezioni del 3 novembre negli Stati Uniti.

In un video messaggio, trasmesso come parte di Time 100 - la lista annuale delle 100 persone più influenti al mondo da parte del Time Magazine - il principe Harry ha invitato i cittadini statunitensi a "rifiutare l'incitamento all'odio, la disinformazione e la negatività online". Si è anche lamentato del fatto che non avrebbe mai potuto votare in vita sua, poiché i reali sono obbligati a stare lontano dalla politica.

​Sua moglie, a sua volta, ha definito il prossimo voto "l'elezione più importante della nostra vita". Nessuno dei Sussex, tuttavia, ha appoggiato direttamente nessuno dei candidati.

La duchessa del Sussex ad agosto ha parlato anche delle elezioni presidenziali, dicendo che tutti sapevano "cosa c'era in gioco".

I membri della famiglia reale britannica sono tradizionalmente tenuti a rimanere neutrali nelle questioni politiche.

All'inizio di quest'anno, la coppia ha annunciato l'intenzione di abbandonare i propri doveri reali. Entrambi si sono trasferiti in California.