Il momento agghiacciante in cui un iceberg si capovolge con due esploratori in cima - Video

È stato lo stesso Horn a condividere sul suo account Instagram le immagini del pauroso incidente, avvenuto vicino all'isola di Spitsbergen.

Secondo quanto lui stesso ha detto in un vlog, è stato fortunato poiché l'iceberg, ribaltandosi, ha formato una grande onda, che l'ha spinto fuori e non l'ha sommerso sott'acqua. Infatti, ha confessato che nel frangente la sfida più grande è stata quella di non affondare dopo essere caduti in acqua, che con i suoi 2° gli ha subito inferto dei crampi.

"Wow, non avremmo dovuto fare colazione prima di arrampicarci!", il suo commento ironico.

Fortunatamente, entrambi gli uomini sono stati salvati dopo pochi minuti, quindi per loro si è trattato alla fine solo di un enorme spavento.

"Non ho mai visto niente di simile!"; "Molto probabilmente vi state godendo entrambi un buon bicchiere di vino"; "Non sono professionisti? Che diavolo è quello? Che peccato!", hanno commentato alcuni utenti.

A proposito, Horn ha evidenziato nel suo vlog di essere un esploratore professionista che sa soppesare i rischi e prepararsi per i suoi exploit, ma che gli incidenti accadono nonostante questo.