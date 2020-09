Sul web l'elenco dei peggiori regali da fare per il compleanno

L'utente sneakysnakeeeee ha rivelato che sua madre gli ha regalato la sua sciarpa.

"Sì, mia madre è entrata nella mia stanza e ha preso la mia unica sciarpa, l'ha avvolta in una confezione regalo e l'ha consegnata come se fosse nuova", ha scritto.

BBoySlim ha ammesso di aver ricevuto un reclamo dalle risorse umane della sua azienda secondo cui due dei suoi colleghi hanno litigato per aver organizzato una sorpresa per lui in occasione del suo compleanno.

"Un levapelucchi elettrico. Avevo 12 anni", ha scritto WonderWeeble.

La nonna dell'utente PM_ME_UR_CLEAVE gli ha regalato una spazzola per capelli con un manico a forma di testa di cavallo. Ma era rotta e c'erano persino capelli.

Mikeardigan ha raccontato la storia di come lui e suo fratello avevano ricevuto set di pinze dai nonni per dieci anni.

"Mia madre mi regalava una torta di carote per ogni compleanno. La odio. Ma piaceva a mio padre", ha condiviso la sua storia stayrootedsucculents.

Tra i "regali" c'erano anche le notizie sul divorzio dei genitori, fertilizzanti per fiori, coloranti usati per il 18 ° compleanno, candele usate e un biglietto del padre, sconvolto dall'assenza del festeggiato ai funerali della nonna.