Francia: Polemiche per uno squalo volpe avvistato sul banco pesce di un centro commerciale

L'ONG Sea Sheperd, che si batte per la difesa degli animali marini, denuncia l'esposizione di uno squalo volpe nell'ipermercato Leclerc a Vitry-sur-Seine, in Val-de-Marne. Si tratta di una specie in via di estinzione la cui pesca è vietata, afferma l'associazione.

Sea Sheperd ha pubblicato su Facebook foto che mostrano l'animale esposto su un'isola centrale nel mezzo del dipartimento ittico di Leclerc a Vitry-sur-Seine.

"Quando una catena di vendita al dettaglio assume la macabra promozione e messa in evidenza di una specie in via di estinzione, abbiamo il diritto di porre domande reali sulla sua etica", afferma Sea Sheperd.

“Come promemoria: lo squalo volpe è una specie in via di estinzione la cui pesca mirata è vietata. Se la cattura accessoria non è sanzionata ed è legale commercializzarla, la natura immorale e irresponsabile dei professionisti assetati di profitto non dovrebbe più essere ignorata. Un divieto di pesca mirato senza divieto di commercializzazione non è affatto una misura protettiva. Professionisti senza scrupoli non possono continuare a beneficiare di queste", afferma l'ONG.

Scoppia la polemica

Un giornalista specializzato in difesa dell'ambiente ha raccontato la scoperta che ha suscitato scalpore sui social network.

A seguito delle polemiche, il negozio ha ammesso i fatti e ha annunciato il giorno stesso via Facebook l'apertura di una "inchiesta interna". Specificando che il pesce è stato ritirato dalla vendita.

“Il fornitore, che ha preso l'iniziativa di offrire questa vendita, dovrebbe spiegare egli stesso alla direzione domani mattina. Per quanto riguarda le squadre, saranno nuovamente sensibilizzate sulla protezione delle specie in via di estinzione. La direzione del centro E.Leclerc a Vitry-sur-Seine si scusa sinceramente con i clienti e gli utenti di Internet che sono rimasti scioccati da questa sfortunata vicenda", aggiunge l'ipermercato.

Tuttavia, il giornalista sottolinea che non si è trattato di un caso isolato, riferendosi a un incidente avvenuto a giugno in un altro supermercato francese dove è stato venduto uno squalo volpe.

L'ONG Sea Sheperd chiede che tutti siano responsabili in questo tipo di situazione di vendita al consumo.

"Mentre alcuni preferiranno puntare il dito contro un unico responsabile (Pescatore, Stato, Consumatore, Pescheria, Supermercato o Ristoratore), è importante ricordare il ruolo di ciascuno perché tutti rendono ancora possibili queste pratiche", conclude l'associazione.

Per la verità gli squali volpe non sono una rarità assoluta nelle pescherie francesi né in quelle degli altri paesi. È sì una specie classificata come ‘vulnerabile’ ma non è a rischio estinzione. Si tratta di una specie diffusa in tutti i mari temperati e subtropicali del mondo: dal Giappone alla Nuova Zelanda alle Americhe, è abbastanza diffuso anche nel Mediterraneo. Risulta assente solo nel Mar Baltico, il Mar Rosso, il Golfo Persico e in tutte le acque circumpolari. Si tratta di un nuotatore solitario la cui pesca ‘mirata’ sarebbe impossibile anche volendo perché segue di volta in volta tonni, o banchi di pesce ma in maniera non prevedibile. Viene sempre pescato casualmente nel contesto della pesca al tonno o di quella a strascico.