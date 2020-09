Un pescatore e il più grande squalo a pinne corte del Regno Unito: chi vincerà? - Video

Per portarlo in superficie ha avuto bisogno di chiedere aiuto ad almeno cinque persone. Rennie ha calcolato che lo squalo pesava tra i 360 e i 540 chili. Il precedente record relativo a uno squalo a pinne corte o squalo mako pescato nelle acque del Regno Unito risale al 1971: l'animale pesava poco più di 225 chilogrammi, riporta il quotidiano britannico 'Daily Mail'.

Le regole per la rivendicazione di tale record impongono che l'esemplare debba essere portato a riva. Rispettarle avrebbe significato uccidere lo squalo. Così Rob ha deciso di non seguirle e lo ha rilasciato. Inoltre non sarebbe stato possibile sbarcare con esso a causa delle sue grandi dimensioni e del livello di pericolo potenzialmente recato, date anche le piccole dimensioni della barca.

I mako sono le specie di squali più veloci al mondo. Sono anche molto aggressivi e di tanto in tanto attaccano gli umani. Si ritiene che siano più mortali degli altri squali che popolano le acque del Regno Unito: l'azzurro, lo smeriglio e il volpe. In effetti, con questo trofeo, Rob è già la seconda persona nella storia marittima britannica a catturare tutte e quattro le specie.

Tra il 1980 e il 2010, il Registro internazionale degli attacchi di squalo ha registrato 42 morsi agli umani, tre dei quali sono stati fatali, mentre 20 sono stati effettuati contro imbarcazioni.

"I mako sono pericolosi, probabilmente sono alla pari del grande squalo bianco. Questo era enorme. Era così grande che non potevamo trascinarlo e dovevamo tirare la barca verso di esso per sollevarlo (...) Spero ancora che possiamo rivendicare il record, utilizzando un sistema che si basa maggiormente sulla fiducia nell'onestà del capitano. Sono molto soddisfatto del trofeo e la reazione del mondo della pesca è stata incredibile ", ha detto Rennie.