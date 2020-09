Malesia, ritrova lo smartphone rubato con dentro i selfie dello strano ladro – ma qualcosa non torna

Una storia molto curiosa sta portando centinaia di migliaia di follower ai canali social di un ragazzo malese noto sui suoi account con il nome di Zackrydz. Una scimmia gli avrebbe rubato il cellulare per poi farsi una serie di selfie e anche un video prima di ritrovarlo. Ma nella sequenza delle immagini rinvenute qualcosa non torna.

Una scimmia avrebbe rubato lo smartphone di un malese lasciando le prove inconfutabili del suo piccolo reato – una sfilza di selfie e anche un video. La storia sta facendo il giro dei social e fruttando all’account Zackrydz centinaia di migliaia di follower.

Le immagini del materiale ritrovato dopo il ‘furto’ sono state fatte girare attraverso i principali social media, da Twitter, Facebook a TikTok.

Something yang korang takkan jumpa setiap abad. Semalam pagi tido bangun bangun tengahari phone hilang. Cari cari satu rumah geledah sana sini semua takde then last last jumpa casing phone je tinggal bawah katil tapi phonenya takde. Sambung bawah. pic.twitter.com/0x54giujnY — z (@Zackrydz) September 13, 2020

​Lo studente ventenne protagonista della vicenda ha dichiarato alla BBC di essersi reso conto della sparizione dello smartphone intorno alle 11 di mattina di sabato scorso. Avrebbe ritrovato l’involucro del cellulare sotto il letto e questo gli avrebbe fatto pensare che, sia fosse stato uno smarrimento, che un furto, c’era comunque qualcosa di strano.

Chiamando sé stesso da altro dispositivo era poi riuscito a rintracciare lo smartphone nella giungla tropicale che si dipana tutta intorno a casa sua.

“Ho fatto quello che mio zio mi aveva suggerito per scherzo – andare a vedere nella galleria fotografica se per caso il ladro non si fosse fatto dei selfie”, ha raccontato il giovane.

Ed ecco appunto che è apparso il ladro burlone, una scimmia, probabilmente di specie macaco, che non solo si sarebbe scattata delle foto ma anche un breve video.

"Questa è una cosa che capita una volta al secolo", ha postato domenica, condividendo le foto in questione in un tweet che da solo ha già raccolto un quarto di milione di visualizzazioni.

Il ragazzo ne ha subito approfittato per consigliare ai suoi nuovi sostenitori di seguirlo anche sul suo canale facebook chiamato Zackrydz Gaming. Anche lì il successo in poche ore non è mancato, tanto che ora sta già pensando di trasformare il canale in un qualcosa piuttosto legato al tema delle curiosità sul mondo animale, come da lui stesso annunciato in un successivo post apparso su facebook.

Eppure qualcosa non torna. Dalla sequenza delle foto e dal video si evince che qualcosa non torna. Non sembra anche a voi?