Un uomo senza gambe scala la vetta più alta d'Europa - Video, foto

L'uomo ha dedicato la scalata, durata circa 15 ore, alla moglie e alle due figlie.
Sul suo account Instagram personale, Nabiev ha condiviso le immagini della spedizione con i suoi follower e ha condiviso alcuni dettagli del suo viaggio sotto forma di diario.
Ha rivelato di essere stato accompagnato da due alpinisti professionisti, Víktor e Ioann, ma ha scalato la montagna di 5.642 metri da solo.
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День 5. ⠀ Нас добросили до базы на высоту 4100 м на ратраке. Ратрак - это машина с широкими гусеницами. Здесь все передвигаются или на них, или на Буранах. ⠀ Базы тут разные. Есть в форме вагончиков, а мы поселились в домике - приюте Шарапи. Собственно, Шарапи здесь и хозяйничает: через него можно бронировать места. Стоимость ночевки на одного человека - 1000 руб. ⠀ ⠀ Здесь очень уютно и по-домашнему. Помещение состоит из нескольких больших комнат. В той, где живу я, 10 спальных мест, расположенных, как в поезде - в два яруса. Сердце дома - большая кухня. Она соединена со столовой зоной, где все кушают. В кухне есть газовая плита, на которой девчонки готовят еду на всех. А вчера жена Шарапи - Зульфия- угощала нас хычином. Это национальное балкарское блюдо, которое напомнило мне наш башкирский кастыбый, только хычин тонкий, как блинчик. Пальчики оближешь🤤 ⠀ В столовой три больших деревянных стола с лавками, а еще здесь есть много вещей, которые оставили на память люди, которые взобрались на Эльбрус. ⠀ Атмосфера очень уютная и дружеская, я уже познакомился с множеством людей из разных уголков нашей страны. Мне здесь нравится. Да, условия не лакшери. Иногда приходится решать: пойти ночью в туалет по морозу или потерпеть, но остаться в теплом спальном мешке 😀 ⠀ Днем здесь жарко: можно ходить в футболках, но солнце настолько активное, что все ходят в закрытой одежде и надевают балаклаву и очки, чтобы не обжечь лицо и глаза. Зато ночью температура может упасть до -15°, поэтому спим в теплой одежде. Многие даже надевают куртку под спальный мешок. Вечером на пару часов включают генераторы, включается свет, можно зарядить телефоны и погреться у обогревателя. ⠀ Кстати, все интересуются, откуда в горах интернет и мобильная связь. На высоте 3700 м стоит вышка МТС. Ребята, у которых этот оператор, раздают вай-фай. Так у меня появляется возможность выложить сториз и посты. ⠀ Продолжение в карусели..
Inoltre, ha confessato di aver pianificato di scalare la montagna su una slitta speciale, ma ha dovuto rifiutare l'idea a causa di un cambiamento di programma.
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Долго не решался выкладывать это видео, но ребята уговорили. Вы видите последние метры до вершины г. Эльбрус. Прошу прощения за свою сентиментальность, но я не смог сдержать свои эмоции, не смог сдержать свои слёзы. Я очень долго к этому шёл - 13 км и 15 часов ходьбы на руках. ⠀ Этим своим поступком никому ничего не доказываю, только если самому себе! Это не героизм и не подвиг. Подьем посвящаю своей семье: жене и дочкам👩👧👧 Всем спасибо за поддержку, спасибо что верили в меня! По моим эмоциям думаю понятно, через что я прошёл и каким титаническим трудом я этого добился! Остальное расскажу чуть позже. Люблю Вас♥️ ⠀ p.s. Для особо одарённых, которые думают что я присвоил себе звание - первого человека с инвалидностью, который смог взойти на гору Эльбрус. Диванные критики, приведите свои мозги в порядок, я никогда такого не говорил. Таких людей было достаточно, но не было тех, кто поднимался на вершину самостоятельно, НА РУКАХ.
"Grazie per il supporto e per aver creduto in me!"Nel luglio 2015, un totale di 24 soldati hanno perso la vita dopo il crollo parziale di una caserma militare situata a Omsk, in Siberia.
Nabiev ha perso entrambe le gambe ma ha rifiutato di gettare la spugna e ha creato una pagina Instagram in cui parla della sua nuova vita.
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Эксклюзивные кадры,как меня вытаскивают из под завала,обрушившей казармы 242 УЦ ВДВ п.Светлый ,Омской обл . Честно говоря,посмотрев,руки задрожали ..просто не передать словами,что я в этот момент чувствовал .. О Боже,какое же было счастье ,снова ,через кромешную темноту ,увидеть белый свет и синее небо ..
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