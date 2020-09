Un uomo senza gambe scala la vetta più alta d'Europa - Video, foto

L'uomo ha dedicato la scalata, durata circa 15 ore, alla moglie e alle due figlie.

Sul suo account Instagram personale, Nabiev ha condiviso le immagini della spedizione con i suoi follower e ha condiviso alcuni dettagli del suo viaggio sotto forma di diario.

Ha rivelato di essere stato accompagnato da due alpinisti professionisti, Víktor e Ioann, ma ha scalato la montagna di 5.642 metri da solo.

Inoltre, ha confessato di aver pianificato di scalare la montagna su una slitta speciale, ma ha dovuto rifiutare l'idea a causa di un cambiamento di programma.

"Grazie per il supporto e per aver creduto in me!"Nel luglio 2015, un totale di 24 soldati hanno perso la vita dopo il crollo parziale di una caserma militare situata a Omsk, in Siberia.

Nabiev ha perso entrambe le gambe ma ha rifiutato di gettare la spugna e ha creato una pagina Instagram in cui parla della sua nuova vita.