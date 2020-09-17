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    Rustam Nabiev in cima al monte Elbrus

    Un uomo senza gambe scala la vetta più alta d'Europa - Video, foto

    © Foto : Instagram / rustam_nabiev92
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    Il russo Rustám Nabiev, che ha perso le gambe nell'estate del 2015 a causa del crollo di una caserma nella città siberiana di Omsk, ha conquistato la montagna più alta d'Europa, l'Elbrus. Per compiere l'impresa, ha percorso più di 13 chilometri con le sue braccia, senza l'ausilio di una protesi.

    L'uomo ha dedicato la scalata, durata circa 15 ore, alla moglie e alle due figlie.

    Sul suo account Instagram personale, Nabiev ha condiviso le immagini della spedizione con i suoi follower e ha condiviso alcuni dettagli del suo viaggio sotto forma di diario.

    Ha rivelato di essere stato accompagnato da due alpinisti professionisti, Víktor e Ioann, ma ha scalato la montagna di 5.642 metri da solo.

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    День 5.⁣⁣ ⁣⁣⠀ Нас добросили до базы на высоту 4100 м на ратраке. Ратрак - это машина с широкими гусеницами. Здесь все передвигаются или на них, или на Буранах. ⁣⁣⠀ Базы тут разные. Есть в форме вагончиков, а мы поселились в домике - приюте Шарапи. Собственно, Шарапи здесь и хозяйничает: через него можно бронировать места. Стоимость ночевки на одного человека - 1000 руб. ⁣⁣⠀ ⁣⁣⠀ Здесь очень уютно и по-домашнему. Помещение состоит из нескольких больших комнат. В той, где живу я, 10 спальных мест, расположенных, как в поезде - в два яруса. Сердце дома - большая кухня. Она соединена со столовой зоной, где все кушают. В кухне есть газовая плита, на которой девчонки готовят еду на всех. А вчера жена Шарапи - Зульфия- угощала нас хычином. Это национальное балкарское блюдо, которое напомнило мне наш башкирский кастыбый, только хычин тонкий, как блинчик. Пальчики оближешь🤤 ⁣⁣⠀ В столовой три больших деревянных стола с лавками, а еще здесь есть много вещей, которые оставили на память люди, которые взобрались на Эльбрус. ⁣⁣⠀ Атмосфера очень уютная и дружеская, я уже познакомился с множеством людей из разных уголков нашей страны. Мне здесь нравится. Да, условия не лакшери. Иногда приходится решать: пойти ночью в туалет по морозу или потерпеть, но остаться в теплом спальном мешке 😀⁣ ⁣⁣⠀ Днем здесь жарко: можно ходить в футболках, но солнце настолько активное, что все ходят в закрытой одежде и надевают балаклаву и очки, чтобы не обжечь лицо и глаза. Зато ночью температура может упасть до -15°, поэтому спим в теплой одежде. Многие даже надевают куртку под спальный мешок. Вечером на пару часов включают генераторы, включается свет, можно зарядить телефоны и погреться у обогревателя. ⁣⁣⠀ Кстати, все интересуются, откуда в горах интернет и мобильная связь. На высоте 3700 м стоит вышка МТС. Ребята, у которых этот оператор, раздают вай-фай. Так у меня появляется возможность выложить сториз и посты. ⁣⁣⠀ Продолжение в карусели..

    Un post condiviso da ▪️◾️◼️RUSTAM NABIEV ◼️◾️▪️ (@rustam_nabiev92) in data:

    Inoltre, ha confessato di aver pianificato di scalare la montagna su una slitta speciale, ma ha dovuto rifiutare l'idea a causa di un cambiamento di programma.

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    Долго не решался выкладывать это видео, но ребята уговорили. Вы видите последние метры до вершины г. Эльбрус. Прошу прощения за свою сентиментальность, но я не смог сдержать свои эмоции, не смог сдержать свои слёзы. Я очень долго к этому шёл - 13 км и 15 часов ходьбы на руках. ⁣⁣⠀ Этим своим поступком никому ничего не доказываю, только если самому себе! Это не героизм и не подвиг. Подьем посвящаю своей семье: жене и дочкам👩‍👧‍👧 Всем спасибо за поддержку, спасибо что верили в меня! По моим эмоциям думаю понятно, через что я прошёл и каким титаническим трудом я этого добился! Остальное расскажу чуть позже. Люблю Вас♥️ ⁣⁣⠀ p.s. Для особо одарённых, которые думают что я присвоил себе звание - первого человека с инвалидностью, который смог взойти на гору Эльбрус. Диванные критики, приведите свои мозги в порядок, я никогда такого не говорил. Таких людей было достаточно, но не было тех, кто поднимался на вершину самостоятельно, НА РУКАХ.

    Un post condiviso da ▪️◾️◼️RUSTAM NABIEV ◼️◾️▪️ (@rustam_nabiev92) in data:

    "Grazie per il supporto e per aver creduto in me!"Nel luglio 2015, un totale di 24 soldati hanno perso la vita dopo il crollo parziale di una caserma militare situata a Omsk, in Siberia.

    Nabiev ha perso entrambe le gambe ma ha rifiutato di gettare la spugna e ha creato una pagina Instagram in cui parla della sua nuova vita.

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    Russia
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