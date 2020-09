Giornata internazionale del guacamole: le insolite ricette casalinghe della famosa salsa

Il 16 settembre il mondo celebra la giornata del guacamole, una delle salse più deliziose e nutrienti. In occasione dell'appuntamento vi raccontiamo alcuni dei modi più semplici e curiosi per preparare questo condimento.

Guacamole senza avocado

Sapevi che alcuni ristoranti preparano il guacamole senza il suo ingrediente principale, l'avocado, in modo che duri più a lungo e non si ossidi? Se vuoi fare anche tu una salsa tipo guacamole ricca e naturale, puoi semplicemente usare le zucchine al posto dell'avocado.

Un'altra opzione sarebbe quella di mescolare una zucca, due peperoni e tre pomodori verdi. Quindi occorre aggiungere due spicchi d'aglio sbucciati e un'erba cipollina e aggiungere mezzo bicchiere di olio d'oliva, sale e un quarto di tazza di coriandolo e la salsa è pronta!

Il guacamole di Jamie Oliver

Anche il leggendario chef britannico Jamie Oliver ha la sua ricetta per la salsa messicana. L'ha condivisa nel suo libro Pasti in 30 minuti.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Jamie Oliver (@jamieoliver) in data: 27 Gen 2020 alle ore 5:22 PST

Per creare il guacamole alla Jamie, servono due avocado, un pomodoro, mezza cipolla, un aglio, mezzo peperoncino rosso, 10 foglie di coriandolo, due cucchiai di olio extravergine di oliva e il succo di lime. Per prima cosa, devi schiacciare pomodoro, cipolla, aglio, coriandolo e peperoncino per pochi secondi. È preferibile che rimangano a pezzi.

Successivamente, aggiungi il composto alla polpa di avocado e mescola gli ingredienti con una forchetta. Infine, è necessario aggiungere l'olio d'oliva, il succo di lime, il sale e il pepe nero macinato fresco.

Guaca-hummus

Scommettiamo che adorerai questa ricetta semplice, ispirata alla cucina mediorientale.

Se vuoi fare il guaca-hummus - o hummamole, chiamalo come vuoi, servono 1 avocado, 400 grammi di ceci, mezza tazza di coriandolo fresco, un quarto di tazza di cipolla rossa tritata e tre spicchi d'aglio sbucciati e schiacciati. Altri ingredienti sono un cucchiaio di olio d'oliva, il succo di lime e un cucchiaio di cumino.

Quindi, devi semplicemente mescolare tutti gli ingredienti in un frullatore e aggiungere sale a piacere. Se necessario aggiungete un po' d'acqua.