Polizia tedesca mobilitata per una "enorme" tarantola - Foto

I fatti non sono avvenuti in Australia, ma in Germania! Gli abitanti di una città nella parte occidentale del Paese hanno scoperto una tarantola delle dimensioni di un palmo di una mano ed impauriti hanno chiamato la polizia.

Nella città di Wetzlar in Assia, una tarantola le cui dimensioni hanno spaventato i passanti, ha sollecitato l'intervento della polizia.

Scoperto e catturato da un passante, il grande ragno è stato portato ad una stazione di polizia la sera di lunedì 14 settembre.

"Le persone che hanno chiamato la polizia dicevano che un'enorme tarantola strisciava per strada. Un coraggioso residente ha catturato il ragno peloso e lo ha consegnato alla stazione di polizia. La polizia ora sospetta che sia un Brachypelma smithi. I morsi di questo animale sono considerati velenosi, ma non rappresentano una minaccia per l'uomo", ha fatto sapere la polizia dell'Assia in una dichiarazione pubblicata sul loro sito web.