Centro! Questo bulldog sta imparando a mangiare "al volo" - Video

Addestrare un cane in maniera corretta è da sempre considerata un'impresa non semplice, che richiede impegno e costanza sia da parte dell'animale che da parte del padrone.

Sta spopolando sul web il video di un esemplare di bulldog e dello speciale "allenamento" al quale è sottoposto dal suo esigente padrone.

L'obiettivo di quest'ultimo è fare sì che il cane, appoggiandosi al tavolo quasi come un essere umano, afferri dei succulenti pezzi di carne al volo, quando questi gli vengono lanciati dal suo padrone.

Purtroppo il tentativo mostrato in questa sequenza filmata non è andato a buon fine, con il bulldog che per un pelo manca l'aggancio con la sua cena.