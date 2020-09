Impazza su Instagram la posa inattesa della bella assistente di volo

L’account Instagram Cabin Crew Beauties, specializzato in immagini di belle assistenti di volo, questa volta ha colpito al bersaglio grosso postando l’immagine di una hostess colta in posa davvero particolare facendo strabiliare i follower.

L’account Instagram Cabin Crew Beauties raccoglie oltre 150mila follower da tutto il mondo e con questa ultima foto postata, riuscirà senz’altro ad aumentare il bottino.

Un’assistente di volo di nome Agatha, è stata fotografata in una posa ginnica molto particolare. Facendo leva sulla braccia si poneva in verticale mostrando la perfetta forma fisica, evidente anche dalle gambe così messe in risalto, che i sostenitori del canale social non hanno certo perso occasione di notare.

Tra i commenti, non tutti eleganti per la verità, si segnala quello dell’utente Boristucker che finora ha indovinato al battuta migliore: “Certo che deve essere stata una bella turbolenza!”.

Andando a curiosare nel profilo di Agatha si scopre che la giovane non è affatto nuova a questo tipo di esercizi, oltre ad essere assistente di volo è infatti anche una danzatrice provetta di ‘pole dance’, il che potrebbe anche spiegare il motivo della strana posa assunta in cabina – magari stava semplicemente cercando di tenersi in allenamento tra una tratta e l’altra.

Visualizza questo post su Instagram @antorunshot #pdbowandarrow #poledancenation #poledancer #poledance #poleaddict #poledancelife Un post condiviso da Agathe Blue Abyss (@agathe_blue_abyss) in data: 4 Feb 2020 alle ore 1:07 PST

Ma su Cabin Crew Beauties non c’è solo Agatha, e questo spiega il plurale nonché i tanti follower. Ci sono anche Maalelna della Cathay Pacific, Holly della Delta Airlines, Natasha dell’Aeroflot…

Tutto ciò è sessista? Ma anche no – niente impedisce alle netizen di aprire un canale con le foto dei più bei assistenti di volo uomini se vogliono. Anzi, magari esiste già.